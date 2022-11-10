Айжан Байзакову муж не отпустил на отдых в Стамбул с мамой

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала, что муж запретил ей летать куда-либо без него. По этой причине инстадива не полетела с мамой на отдых в Стамбул, передает NUR.KZ.

Об этом Айжан рассказала в Instagram.

"Мама мне тут говорит: "Мужа береги". А так она летит в Стамбул, я решила, чтобы она отдохнула. Но в этот раз без меня. Потому что муж меня не отпускает. Когда я еще летала на Мальдивы с мамой, мы с мужем обсуждали, когда он еще не был моим мужем. Он сказал: "Когда ты будешь моей женой, никуда не будешь без меня летать. Только вместе". Ну, с одной стороны я с этим согласна. Конечно, вначале я такая: "В смысле?". Потом такая думаю: да мне без него, если честно, куда-то летать скучно. Я через два дня начинаю скучать", - пояснила блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996626-ayzhan-bayzakovu-muzh-ne-otpustil-na-otdyh-v-stambul-s-mamoy/