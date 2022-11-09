"Какая примерная семья": Аша Матай умилила Казнет кадрами со дня рождения дочери

Аша Матай с мужем и дочерьми. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская исполнительница, актриса и телеведущая Аша Матай поделилась в соцсети кадрами с празднования дня рождения дочери Асылым. Подписчики пожелали дружной семье счастья, передает NUR.KZ.

Старшей дочери Аши Матай и Армана Коныра исполнилось 6 лет.

"Памятные фотографии со дня рождения Асылым. Спасибо за поздравления", - отметила Аша в своем Instagram, где разместила снимки.

Фанаты пожелали маленькой имениннице счастья и долгих лет жизни. И назвали семью Аши и Армана одной из самых примерных в казахстанском шоу-бизнесе.

"Думала, что старшая доча похожа на Ашу, оказалась, что вылитый Арман", "Желаем счастливого детства девочке", "Какая примерная семья, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", "Поздравляем вас с днем рождения Асылым", "Аша милашка", "На маму похожа, красавица", "Мы тоже дочу Асылым назвали", - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996440-kakaya-primernaya-semya-asha-matay-umilila-kaznet-kadrami-so-dnya-rozhdeniya-docheri/