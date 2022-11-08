"Никому этого не пожелаю": Полина Гагарина рассказала о серьезных медицинских проблемах

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина рассказала о своих серьезных медицинских проблемах. Как оказалось, музыкальная исполнительница на протяжении четырех лет боролась с паническими атаками, передает NUR.KZ.

О том, были ли у артистки панические атаки и как она с ними боролась, Полину спросил один из подписчиков в Instagram.

"Были! На протяжении четырех лет. Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас. Хочу вас поддержать тем, чтобы вы были абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Точно знаю", - ответила Гагарина.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Другой пользователь соцсети поинтересовался у певицы, как добиться такой гармонии в душе, как у нее.

"Я только учусь. Иногда опускаются руки, но я знаю, ради чего, и это дает мне силы встать и идти. Главное - не останавливаться", - прокомментировала вопрос Полина.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996214-nikomu-etogo-ne-pozhelayu-polina-gagarina-rasskazala-o-sereznyh-meditsinskih-problemah/