"Смог, медленный интернет, пробки": вернувшаяся Алуа Конарова назвала плюсы и минусы Алматы

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова, вернувшаяся в Алматы, перечислила минусы и плюсы города. Среди названных ею недостатков оказались смог, медленный интернет и пробки, передает NUR.KZ.

Об этом Алуа Курманалиевна написала в своем Instagram.

"По приезде в город из плюсов: 1. Цивильняк. 2. Сервис. 3. Цифровизация не может не радовать. 4. Куча мероприятий и выставок. 5. Атмосфера города неизменна (особенно старый центр). 6. Много красивых лиц (особенно красива наша молодежь). 7. Куча новых заведений с вкусной и разнообразной кухней. 8. Новые парки.

Из минусов: 1. Нереальная загазованность и смог (они тоже неизменны). 2. Привет, забытая аллергия. 3. Медленный интернет. 4. Пробки (от которых отвыкаешь). 5. В Алании до сих пор +26, яркое солнце, в Алмате - серо и сыро. Плюсов больше", - высказалась Конарова.

Подписчики поздравили ее с приездом и пожелали хорошо провести время на родине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995996-smog-medlennyy-internet-probki-vernuvshayasya-alua-konarova-nazvala-plyusy-i-minusy-almaty/