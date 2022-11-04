Титул "Королевы мира-2022" завоевала жена звезды "Уральских пельменей"

Вячеслав Мясников с супругой Надеждой. Фото: instagram.com/miasnikov.s

Участник российского творческого объединения "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников сообщил, что его супруга стала обладательницей титула "Королева мира-2022" на конкурсе красоты Lady World.

Соответствующей новостью комик поделился в Instagram.

"Поздравляю с победой. Моя Королева!" - подписал опубликованное фото с супругой Надеждой Мясников.

Следующий постом он выложил снимок с женой и тремя сыновьями на минувшем конкурсе.

Финал международного конкурса красоты Lady World прошел 1 ноября в Сочи. В финал прошли десятки претенденток из разных стран. Ведущим мероприятия был российский певец и шоумен Андрей Григорьев-Аполлонов.

Ранее организаторы Miss Qazaqstan объяснили, почему представительницы из некоторых регионов страны были не допущены до финала конкурса, который состоится в Алматы 18 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995814-titul-korolevy-mira-2022-zavoevala-zhena-zvezdy-uralskih-pelmeney/