"Все в ваших руках": Акбота Сейтмагамбет призвала избавиться от негатива в жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она отметила, что старается прочувствовать судьбу своих героинь, однако не всегда имеет с ними схожий характер, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц отметила, что с удовольствием смотрит сериал "Бақыттың кілті" с участием Акботы Сейтмагамбет, которая умело вжилась в роль.

"Любовь зрителей, их поддержка - это самая большая радость для творческого человека, которую нужно заслужить упорным трудом и искренностью.

Благодарю за вашу поддержку, таких писем приходит много. Если вам нравится, это значит, что мои старания и старания всей творческой команды оправдались", - отметила она в сторис Instagram.

Акбота также призналась, что не всегда похожа на своих героинь. Однако, если говорить о ее героине Енлик, то сходство в том, что обе они являются любящими матерями и на многое способны ради своих детей.

Экс-солистка "КешYOU" также дала совет одной из подписчиц, которая призналась, что потеряла надежду и разочаровалась в жизни.

"Освободитесь от негативных мыслей. Начните двигаться в другом направлении. Куда вы направите свою энергию, то и получите. Все в ваших руках, сделайте первый шаг ради себя", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995786-vse-v-vashih-rukah-akbota-seytmagambet-prizvala-izbavitsya-ot-negativa-v-zhizni/