"Красавицы, найдите себя": Ерке Есмахан дала совет несчастным в браке подписчицам

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан дала совет своим подписчицам в соцсети, как обрести счастье. Исполнительница заявила, что прежде всего его нужно найти в себе, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц написала Ерке, что она является матерью троих детей, но несчастлива в браке и с грустью вспоминает время, когда была свободной.

Ерке отметила, что подобных писем к ней приходит много в директ. Она посоветовала не искать счастья далеко и в ком-то другом, а найти его в своей душе.

"Кто-то несчастлив в браке, кто-то без брака. Очень много таких вопросов. Что я могу сделать, дорогие мои?! Сейчас дам совет и вмешаюсь в чью-то жизнь. Одно хочу сказать - красавицы, найдите себя, не сидите сложа руки, считая себя несчастными, начните с себя", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан рассказала, как относится к слухам о себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995762-krasavitsy-naydite-sebya-erke-esmahan-dala-sovet-neschastnym-v-brake-podpischitsam/