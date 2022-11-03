"Не обращаю внимания и не оправдываюсь": Ерке Есмахан рассказала, как относится к слухам
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Казахстанская певица Ерке Есмахан поообщалась со своими подписчиками в соцсети. Она рассказала, как проходит ее день. Артистка также объяснила, как воспринимает слухи о себе, передает NUR.KZ.
Ерке спросили, как она относится к слухам и фейковым новостям о себе.
"Одно только название уже говорит само за себя, что это ложь. Раньше я злилась, придавала этому значение, хотела объяснить. А сейчас не обращаю внимания, не оправдываюсь. Никто меня не знает лучше, чем я сама", - отметила она.
Певица также рассказала, как проходит ее день.
"24/7 я нахожусь на видеосвязи с важным для меня человеком. Без этого не проходит ни один мой день. И без приема пищи и чая, конечно. А другие дела идут параллельно", - поведала артистка.
Подписчики поинтересовались, что Ерке сказала бы себе 18-летней.
"Ничего. Пусть ходит себе, наслаждаясь. Всему свое время. Самый лучший человек - это тот, кто понял свои ошибки и сделал из них выводы", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995518-ne-obraschayu-vnimaniya-i-ne-opravdyvayus-erke-esmahan-rasskazala-kak-otnositsya-k-sluham/