"Не обращаю внимания и не оправдываюсь": Ерке Есмахан рассказала, как относится к слухам

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан поообщалась со своими подписчиками в соцсети. Она рассказала, как проходит ее день. Артистка также объяснила, как воспринимает слухи о себе, передает NUR.KZ.

Ерке спросили, как она относится к слухам и фейковым новостям о себе.

"Одно только название уже говорит само за себя, что это ложь. Раньше я злилась, придавала этому значение, хотела объяснить. А сейчас не обращаю внимания, не оправдываюсь. Никто меня не знает лучше, чем я сама", - отметила она.

Певица также рассказала, как проходит ее день.

"24/7 я нахожусь на видеосвязи с важным для меня человеком. Без этого не проходит ни один мой день. И без приема пищи и чая, конечно. А другие дела идут параллельно", - поведала артистка.

Подписчики поинтересовались, что Ерке сказала бы себе 18-летней.

"Ничего. Пусть ходит себе, наслаждаясь. Всему свое время. Самый лучший человек - это тот, кто понял свои ошибки и сделал из них выводы", - заявила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995518-ne-obraschayu-vnimaniya-i-ne-opravdyvayus-erke-esmahan-rasskazala-kak-otnositsya-k-sluham/