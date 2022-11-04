"Откуда деньги у вас": брат Байзаковой похвастался новым авто ценой около 90 млн тенге (видео)

Алихан и Айжан Байзаковы. Кадр видео: instagram.com/baizaakov

Блогер Алихан Байзаков похвастался своим новым приобретением - дорогим автомобилем, который приглянулся ему, когда он был в Дубае, передает NUR.KZ.

Видео с новым Cadillac Escalade брат Айжан Байзаковой выложил в своем Instagram. Стоимость подобного авто может варьироваться от 89,5 до 95 миллионов тенге.

"Плюс один зверь в гараж Байзаковых. Прокатился в Дубае, влюбился, прилетел в Алматы, забрал. Коримдики приветствуются", - заявил он.

"Уху, красавчик какой, искренние поздравления", "Откуда деньги берете", "Откуда у людей столько бабла?", "Откуда деньги у вас, поделитесь, плиз, а то половина казахстанцев живут в кредитах, а у вас постоянно новая тачка, не в обиду, дайте совет, как жить богато", - отреагировали на кадры пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995735-otkuda-dengi-u-vas-brat-bayzakovoy-pohvastalsya-novym-avto-tsenoy-okolo-90-mln-tenge-video/