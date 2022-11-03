"1+1=4": беременная жена Тауекеля Мусилима показала трогательное видео

Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима опубликовала трогательное видео, продемонстрировав выросший живот. Поклонники поздравили пару с грядущим пополнением, передает NUR.KZ.

О своей второй беременности Махаббат сообщила в конце лета.

"1+1=4", - написала девушка.

На кадрах она показывает уже довольно большой живот, поверх которого затем появляются четыре руки - это Тауекел надевает на палец жены обручальное кольцо, а она делает ему то же самое.

"Поздравляю вашу красивую семью с будущим пополнением! Рожайте много красивых деток, как позволит здоровье! Пусть множится ваше счастье и любовь!", "Супер! Так рада за вас! Вы такие хорошие", "Пусть второй малыш родится благополучно!" - прокомментировали кадры пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995637-114-beremennaya-zhena-tauekelya-musilima-pokazala-trogatelnoe-video/