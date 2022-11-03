"Хадижа" из сериала "Клон" выходит замуж за красавца-депутата

Карла Диас: кадр сериала "Клон"

31-летняя бразильская актриса Карла Диас, известная по роли маленькой Хадижи в знаменитом сериале "Клон", сообщила, что выходит замуж, передает NUR.KZ.

В сериале "Клон" дочь главных героев Хадижа все детство мечтала в будущем выйти за богатого мужчину, который будет осыпать ее золотом. В реальности у актрисы получилось воплотить в жизнь мечты своей героини.

В своем Instagram Карла Диас рассказала, что приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Ее жениха зовут Фелипе Бекари, он является депутатом и зоозащитником.

В общем посте Бекари пылко признался в любви возлюбленной и назвал себя ее поклонником номер один.

"Чувство уверенности с первого раза, когда я ее увидел, заставило меня понять, что еще можно верить в те сценарии, которые мы рисуем, где мы идем бок о бок с уверенностью, что чувства любви составляют основу любой семьи.

Карла, можешь быть уверена, как сильно я люблю и восхищаюсь тобой, замечательной женщиной. Я твой поклонник №1, и я благодарю тебя каждое утро за возможность написать эти прекрасные строки вместе с тобой", - написал Фелипе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995508-hadizha-iz-seriala-klon-vyhodit-zamuzh-za-krasavtsa-deputata/