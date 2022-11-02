Супермамасита рассказала, сколько сотен миллионов тенге вложила в дом (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша-миллионник Алия Байтугаева рассекретила, во сколько ей обошлись покупка дома, ремонт и вся мебель в жилье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита раскрыла, сколько потратила средств, чтобы жить в доме своей мечты.

По словам Алии, покупка частного дома в черновой отделке ей обошлась в 180 миллионов тенге. Еще 200 миллионов тенге ушли на ремонт жилья.

Кроме того, блогерша мечтала об интерьере, напоминающем дорогие отели. В итоге, чтобы обставить семейное гнездышко по своему вкусу, инстадиве пришлось заплатить еще 70 миллионов тенге.

Stories Супермамаситы. Фото: instagram.com/super.mamasita

Алия описала подписчикам свои мечты, касающиеся дома, которые воплотились в реальность, в том числе большие комнаты для детей и собственная ванная комната.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995408-supermamasita-rasskazala-skolko-soten-millionov-tenge-vlozhila-v-dom-video/