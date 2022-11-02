Бибигуль Актан в свадебном платье порассуждала об идеальных женах

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан выложила свое фото в свадебном наряде и порассуждала об идеальных женах. Она отметила, что не стоит гнаться за "инстаграмной реальностью", передает NUR.KZ.

Вопрос о том, какой, по ее мнению, должна быть идеальная жена, Бибигуль подняла в своем Instagram.

"Дорогие друзья! Хочу продолжить тему идеальной жены. Мое мнение. Конечно, лучше если женщина - хорошая хозяйка, вкусно готовит, в доме идеальная чистота, дети накормлены и она от всего этого получает колоссальное удовольствие. Но так же считаю важным уделять время себе, а уборку и прочую домашнюю работу делегировать.

А если пока возможности нет, не нужно гнаться за "инстаграмной" идеальностью и лучше один раз не убраться, но выделить время себе. Набрать ванну горячей воды с солью и просто отдохнуть", - заявила актриса.

Она призналась, что очень любит готовить.

"Но это нравится не всем женщинам! И это нормально. Что действительно важно, так это чтобы женщина оставалась интересной, могла реализовывать собственные амбиции, занималась любимым делом и была в гармонии с собой.

Чтобы всегда было интересно вечером поговорить с любимым мужем на разные темы, такая женщина всегда интересна своему мужчине. К сожалению, из-за домашней рутины блеск в глазах пропадает, а жажда жизни увядает от недостатка энергии. И здорово, когда мужчина без напоминаний и просьб может взять часть домашней работы на себя, либо обеспечить домработницу и дать возможность не заниматься домашними хлопотами", - добавила Актан.

По мнению актрисы, энергичная и наполненная женщина заряжает своего мужчину, вдохновляет на достижение новых целей и романтичные поступки.

"Если коротко, то у женщины должно быть интересное занятие, не обязательно быть бизнес-леди и зарабатывать миллионы, но чем-то заниматься важно и обязательно выходить из дома, общаться с интересными людьми. Поддерживать в доме уют и чистоту (и необязательно своими руками ) и главное - заряжать! Это мое мнение и, конечно же, не абсолютная истина", - порассуждала Бибигуль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995339-bibigul-aktan-v-svadebnom-plate-porassuzhdala-ob-idealnyh-zhenah/