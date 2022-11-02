44-летняя беременная экс-солистка "Блестящих" намекнула на пол своего ребенка

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

44-летняя экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова намекнула на пол ребенка, рассказав подписчикам анекдот. Она также опубликовала новое фото, продемонстрировав увеличившийся живот, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ольга решила повеселить подписчиков анекдотом.

"Анекдот. Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец он не выдерживает и нервно вопрошает: "Когда уже мне сообщат пол моего сына?". Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: "Сообщаю: пол вашего сына — девочка", - написала артистка, добавив смайлы в виде розовых бантиков.

Многие пользователи соцсети восприняли ее пост как намек на то, что Орлова ожидает девочку.

"Такого гендер пати еще ни у кого не было, самый оригинальный", "Это божье благословение - иметь дочь в таком возрасте, это счастье", "Супер. Дочка вам как нельзя кстати. Сын уже есть", "Оригинальная подача. Девочка - замечательно", - прокомментировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995329-44-letnyaya-beremennaya-eks-solistka-blestyaschih-nameknula-na-pol-svoego-rebenka/