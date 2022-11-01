Многодетный Арман Давлетяров порассуждал о воспитании детей (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер и продюсер Арман Давлетяров, воспитывающий пятерых детей, высказался об их воспитании. Он отметил, что воспитывать следует не детей, а себя самих, передает NUR.KZ.

Ролик на эту тему Давлетяров снял и опубликовал в своем Instagram.

"Самое главное, на мой взгляд, в воспитании детей - твой личный пример. Мы можем им сколько угодно говорить, что нужно заправлять постель, убирать посуду, делать уроки, заниматься спортом, уважать родителей. Если сами этого не делаем, то почему мы должны требовать этого от наших детей? Они будут такими же, как и мы. Поэтому воспитывайте себя, а не своих детей, потому что они будут вашей копией", - порассуждал Арман Илюбаевич.

Напомним, ранее Давлетяров посвятил пост единственной дочери и обратился к мужчинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995248-mnogodetnyy-arman-davletyarov-porassuzhdal-o-vospitanii-detey-video/