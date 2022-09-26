"Мой маленький клон": Арман Давлетяров посвятил пост единственной дочери и обратился к мужчинам

Арман Давлетяров с дочерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров посвятил пост своей дочери и обратился к мужчинам. Он призвал их не обижать своих жен, передает NUR.KZ.

У Армана Илюбаевича и его супруги пятеро детей, четверо из них - мальчики. В своем Instagram бывший гендиректор "Муз-ТВ" решил посвятить пост единственной дочери.

"Мой маленький клон, моя любовь навсегда! Только с появлением дочери я стал понимать, что значит девочка в семье. Это совершено другое создание, она всех нас нежно любит, по-особенному заботится, висит все время у меня на шее, обнимает и бесконечно целует. Мы все практически сдуваем с нее пылинки. Помогает по дому, накрывает на стол, прыгает с братьями, сражается на шпагах, стреляет из пистолета и так далее.

Когда то я взял чью-то дочь в жены, придет время, и «долг» придется возвращать. Вырастить, хорошо воспитать и тоже отдать кому-то в жены свою девочку. Даже думать об этом не хочу пока, но такова жизнь", - признался он.

По словам Давлетярова, когда возникают недопонимания с женой, он воспоминает, что она тоже чья-то дочь, сразу остывает и всегда первый идет на примирение.

"Помню, уже после появлении Айи я приехал на кладбище к своему тестю. И сидя у его могилы, как-то непроизвольно заплакал и стал просить прощения у него за те обиды, которые я, возможно, причинил его дочери. Мне было так стыдно перед ним за это. А увидев позже жену, попросил прощения и у нее.

Так что давайте не забывать, что ваши жены - чьи-то любимые дочери. А как бы вы хотели, чтобы относились к вашим девочкам их мужья? Закон бумеранга, помните об этом! Женщина рядом с вами должна быть счастливой и любимой", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989539-moy-malenkiy-klon-arman-davletyarov-posvyatil-post-edinstvennoy-docheri-i-obratilsya-k-muzhchinam/