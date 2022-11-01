"Самое время пахать": Шокан из "All Давай" высказался о своем возрасте в день рождения

Шокан Маратулы. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Шокан Маратулы из группы "All Давай" отметил 41-летие и высказался о своем возрасте. Артист признался, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, передает NUR.KZ.

Пост, посвященный самому себе, Шокан опубликовал в Instagram.

"Сегодня мне исполнился 41 год! Раньше я думал, что 40 лет - это уже старость, а оказалось жизнь только начинается. Вчера меня спросили несколько человек, не жалею ли я об ушедших годах? Не возникает ли депрессии по этому поводу. Ни капли! Я думаю, сейчас самый лучший возраст. Когда в голове уже что-то есть и при этом сохранил отличное здоровье.

Физически я себя чувствую сейчас лучше, чем 20 лет назад! Я в рассвете сил, самое время пахать и пахать! Буду и дальше держать марку, ведь это большая ответственность - вдохновлять других! Пока я молод, молоды и те, кто вырос на моих песнях! С днем рождения меня!" - написал он.

Подписчики поздравили музыканта с днем рождения и отметили, что он выглядит очень молодо для своих лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995242-samoe-vremya-pahat-shokan-iz-all-davay-vyskazalsya-o-svoem-vozraste-v-den-rozhdeniya/