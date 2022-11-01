"Нельзя прощать!": разведенная Ксения Бородина резко высказалась об изменах

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась о мужских изменах, заявив, что никогда подобное не простит и сразу уйдет навсегда. Она отметила, что не знает, как женщины прощают измены и продолжают жить с мужчиной, передает NUR.KZ.

В Instagram Ксению спросили, что она никогда не сможет простить мужчине.

"Я по-прежнему глубоко убеждена, что нельзя прощать измену! Человек, который вас любит, не будет спать с другим! Вы можете пройти множество испытаний в жизни, но это оставит след на сердце навсегда, что бы вы ни говорили. И как бы ни делали вид, что этого не было", - заявила телеведущая, которая развелась в прошлом году.

Она отметила, что не знает, как женщины прощают измены.

"Я никогда не прощала. Одно дело не верить слухам или поверить им, но сомневаться. Другое дело - увидеть это своими глазами! Если я точно знаю, что была измена, я уйду навсегда", - высказалась Бородина.

Stories Ксении Бородиной. Скрины: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995207-nelzya-proschat-razvedennaya-kseniya-borodina-rezko-vyskazalas-ob-izmenah/