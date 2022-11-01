"Бессовестные люди": Жания Джуринская разозлила "уятменов" кадрами с мужем (видео)

Жания Джуринская с мужем. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская опубликовала видео из Таиланда, на котором она целуется с мужем. Семейные кадры разозлили "уятменов", передает NUR.KZ.

Видео появилось на странице Жании в Instagram. На нем она и Данияр Хизметов сидят на качелях и целуются около моря.

"Rock Beach Swing. Так называется площадка на Пхукете, где различные декорации для фото и видео", - написала актриса.

"Очень красивая пара, глаза радуются", "Какая страсть", "Красота, будто кадр из фильма", "Самая суперская пара года, будьте счастливы", "Очень красиво. Любви вам", - прокомментировали фанаты пары.

Однако в комментарии под видео также "набежали" и "уятмены".

"Бессовестные люди, всему свое место", "На вас наверняка смотрят ваши родные, вам не стыдно?", "Ты учишь целоваться, разве это не позор?" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995144-bessovestnye-lyudi-zhaniya-dzhurinskaya-razozlila-uyatmenov-kadrami-s-muzhem-video/