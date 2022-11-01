"Оно символично для нашей семьи": Алтынай Жолдыбаева рассказала, как получила свое имя

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева, сестра Камшат Жолдыбаевой, рассказала, как получила при рождении свое имя и кто ей его дал, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Алтынай, кто дал ей имя.

"Айгуль-апа дала. Моя двоюродная сестра. Она хотела меня назвать Алтын, но папа, оказывается, добавил "ай". Мне нравится мое имя. Оно символично для нашей семьи. Я думаю, все знают, что моя мама - профессиональный хореограф и за ее спиной куча наград и побед.

Когда мама, будучи беременной мной, участвовала в конкурсе, ей было 29 лет. Она танцевала танец "Алтынай" под народную песню "Алтынай". Я была в утробе мамы трехмесячной. Она выиграла конкурс и забрала гран-при. Получается, это наша первая совместная награда", - рассказала артистка.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995136-ono-simvolichno-dlya-nashey-semi-altynay-zholdybaeva-rasskazala-kak-poluchila-svoe-imya/