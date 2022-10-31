Незамужняя Анна Семенович рассказала, как надо выбирать мужчин

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович рассказала, как, по ее мнению, следует выбирать мужчин. Артистка считает, что нужно смотреть на недостатки потенциального партнера, а не на его хорошие качества, передает NUR.KZ.

На эту тему Анна порассуждала в своем Instagram.

"Очень важно, чтобы мужчина был целостный, чтобы он был самодостаточный, уверенный в себе. Потому что я уверенная в себе женщина, мне нужен такой же мужчина, который умеет зарабатывать деньги, который не жадный, который обладает чувством юмора и самоиронией. Это очень важно для человека - обладать самоиронией. Только умные люди могут быть самоироничны. Ну вот как я, например. Ну и конечно, чтобы была взаимная любовь - это самое главное.

Вы знаете, надо подбирать себе вторую половинку не по его хорошим качествам, потому что хорошие качества всегда радуют, а по его, наоборот, скажем так, плохим качествам. Ну что в нем есть такого, сможете ли вы с этим жить?" - высказалась Семенович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995028-nezamuzhnyaya-anna-semenovich-rasskazala-kak-nado-vybirat-muzhchin/