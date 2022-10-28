Лидо рассказала, почему не ходит в мечеть

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина объяснила, почему не ходит в мечеть. Она также рассказала, в чем для нее заключается смысл жизни, передает NUR.KZ.

О посещении мечети у Лидо спросил один из подписчиков в Instagram.

"Никогда не спрашивайте у незнакомых людей о религии и политике. Нет, я не хожу в мечеть. Для того, чтобы помолиться, поблагодарить или попросить Всевышнего о чем-то, мне необязательно куда-то ходить. Я могу сделать это в любом месте, главное - искреннее намерение", - ответила артистка.

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Она также порассуждала, в чем для нее смысл жизни.

"В детях, ответили бы многие. Это так, и я бесконечно благодарна за то, что Всевышний подарил мне радость материнства. Я каждый день получаю огромное количество счастья от своих детей, от наших игр, шуток, обнимашек и поцелуйчиков. Но есть еще кое-что. Человек должен быть счастливым всегда. Он должен прожить счастливую жизнь.

А счастье можно получать не только от общения с детьми. Человек может быть счастлив, занимаясь любимым делом. А если он еще и успешен в этом деле, то это двойное счастье. Мой смысл жизни в детях и своей реализации", - написала Лидо.

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994678-lido-rasskazala-pochemu-ne-hodit-v-mechet/