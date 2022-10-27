"Я осталась ни с чем, не было даже 1000 тенге": экс-солистка "КешYOU" о ситуации после развода

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Казахстанская певица Элизат Берикова рассказала, в какой сложной ситуации оказалась после развода и почему решила уйти в сферу красоты, передает NUR.KZ.

О своем разводе экс-солистка "КешYOU" заявила осенью прошлого года. Теперь она поделилась с подписчицами тем, в каком положении оказалась после расставания с мужем.

"Знаете, как только я вышла замуж, у меня закончились все контракты. И я перестала чем-либо заниматься и полностью отдалась быту. Готовила кушать, постоянные уборки, стирка, глажка вещей, и конечно, бесконечные гости. Я такая же простая, рядовая женщина, как и все. И после развода я поняла, что осталась ни с чем", - вспоминает Элизат.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

"У меня не было даже 1000 тенге в кармане, когда я уходила от мужа с двумя детьми. Я была так потеряна, и конечно же, сломлена морально. Я всегда говорю: "Никто из нас не выходит замуж, чтобы потом развестись. Поэтому я не скрываю, что были моменты, когда впадала в депрессию", - добавила артистка.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994494-ya-ostalas-ni-s-chem-ne-bylo-dazhe-1000-tenge-eks-solistka-keshyou-o-situatsii-posle-razvoda/