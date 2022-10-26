"Султан Сулейман": Даурен Айдаркулов с пятью детьми растрогал соцсети (фото)

Даурен Айдаркулов с детьми. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов опубликовал свое фото с пятью детьми от двух браков. Снимок растрогал пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Я дома! Первым делом, приезжая в Казахстан, я собираю дома моих детей. Дети, по милости Аллаха, лучшее средство быстро восстановить силы после командировок, поднять настроение, получить энергию, радоваться и быть счастливым! Они все у меня такие разные. И с каждым из них у меня отдельная любовь!" - написал Даурен на своей странице в Instagram.

Подписчики актера отреагировали на теплое фото.

"Ооо, старший сын - ваша копия, крепкого здоровья деткам, крепкой семьи, пусть Аллах хранит вас всех", "Султан Сулейман, пусть дети будут благополучны", "Красивые детки", "Конечно, разные. Мамы же разные", - прокомментировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994245-sultan-suleyman-dauren-aydarkulov-s-pyatyu-detmi-rastrogal-sotsseti-foto/