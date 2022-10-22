"Мамина умничка": отметившая 32-летие Наzима умилила теплым видео с дочерью

Наzима с дочерью. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима отметила свой день рождения и показала, как мило поздравила ее шестилетняя дочь. Видео умилило подписчиков артистки, которые оставили много теплых слов в ее адрес, передает NUR.KZ.

Накануне артистка отметила 32-летие.

"Сегодня начинается мой Новый год! Начинаю его в прекрасном настроении - вдохновленной, заряженной на прекрасный светлый путь, с близкими мне людьми по духу, с теми, кто в меня верит и любит.

Амелия поздравила первая три дня назад, а сегодня официально спела песню и пожелала мне много чего интересного", - рассказала Наzима, разместив трогательное видео со своей малышкой в Instagram.

На видео Амелия поздравляет маму с днем рождения, девочка поет песню Happy Birthday to You и нежно прижимается к маме.

Подписчики, в числе которых коллеги по сцене, умилились теплым кадрам и присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице творческого вдохновения и удачи.

"Яркая, красивая, талантливая, нереально душевная, с твоим днем, жаным!", "Я горжусь, что есть такие звезды Казахстана", "Самое приятное - это провести день рождения в кругу семьи", "Мы любим тебя", "Мамина умничка", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993894-mamina-umnichka-otmetivshaya-32-letie-nazima-umilila-teplym-video-s-docheryu/