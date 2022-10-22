"Их и так уже больше нормы": Оксана Самойлова высказалась о пятом ребенке

Оксана Самойлова с дочерью Леей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова, отправившаяся с семьей в очередное путешествие, чтобы поплавать с акулами, показала фотографии с отдыха и ответила на вопросы подписчиков. В частности, она дала понять, что не планирует рожать пятого ребенка, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram выразил уверенность, что Самойлова и Джиган решат родить еще одного мальчика.

"Мне кажется, что вы больше нас хотите, чтоб у нас был еще кто-то. Мы реально очень любим детей, это правда. Но у нас их и так уже больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться", - ответила на это Оксана.

Семья Оксаны Самойловой. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Она также рассказала об отношениях с родителями.

"У нас реально очень классная и супердружная семья. Мы никогда не ссоримся и все на одной волне. Денис без моих родителей ехать никуда не хочет. Он всегда: "Родителей возьмем". У них с Максом одни увлечения, они не могут друг без друга", - похвасталась Самойлова.

Мама и сын Оксаны Самойловой. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Блогерша рассказала, как справляется с четырьмя детьми и домом.

"Две няни на всех. Дома повар плюс помощница по дому. Невозможно справляться с таким количеством всего без помощи. Тем более, я не хочу быть только в роли мамы, я хочу развиваться, самореализовываться, работать, ходить на спорт, заниматься собой и так далее", - пояснила многодетная мать.

Оксана Самойлова с сыном. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Подписчики также поинтересовались, не тяжело ли ее детям, часто улетающим в путешествия, оставаться без друзей.

"Лучшие друзья моих детей - это они сами друг у друга. У нас большая и очень сплоченная семья, и еще мы очень веселые и активные. Я никогда в жизни не слышала от своих детей, что им скучно или что они хотят к кому-то из друзей", - ответила Оксана.

Дочери Оксаны Самойловой. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993879-poplavavshaya-s-akulami-oksana-samoylova-vyskazalas-o-pyatom-rebenke/