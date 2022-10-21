Анфиса Чехова высказалась о замужестве и показала квартиру мечты в Нью-Йорке

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала квартиру, в которой она мечтает жить, а также язвительно ответила на вопрос о том, хочет ли она замуж, передает NUR.KZ.

Подписчики Анфисы в Instagram отметили, что сейчас многие покупают квартиры в Дубае, и спросили, не хочет ли Чехова последовать их примеру.

"Дубай мне как-то энергетически не подходит. Я хочу вот такую квартирку в Нью-Йорке. Но пока на нее не заработала", - ответила телеведущая.

Stories Анфисы Чеховой. Фото: instagram.com/achekhova

Другой поклонник спросил, не хочет ли Чехова замуж.

"Я просто обожаю этот вопрос. Как будто выйти замуж - это какое-то такое интересное мероприятие, вот первого встречного найти и лишь бы замуж выйти. Все равно, что если б спросили: "Анфиса, вы хотели бы поехать в кругосветное путешествие? Или вы хотели бы выйти во двор и погулять с собакой?".

Это мероприятие становится интересным только тогда, когда у тебя есть мужчина, с которым вы планируете быть вместе до конца своих дней или хотя бы на долгие годы. Когда вы оба этого хотите и решаетесь на этот шаг. Ну, а вот так просто, сидя на диване: "Ой, не сходить ли мне замуж?". Нет, я лучше пойду во двор погуляю с собакой", - заявила знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993719-anfisa-chehova-vyskazalas-o-zamuzhestve-i-pokazala-kvartiru-mechty-v-nyu-yorke/