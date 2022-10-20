"Приняла как родную дочь": Акбота Сейтмагамбет рассказала об отношениях с экс-свекровью
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Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет поведала об отношениях с экс-свекровью, а также рассказала, что является для нее cмыслом жизни, передает NUR.KZ.
Экс-солистка "КешYOU" рассказала, что с уважением относится к маме бывшего мужа - актера и шоумена Даурена Айдаркулова.
"Свою золотую свекровь я очень уважаю, она меня приняла как родную дочь и всегда дарила мне материнскую любовь. Всегда поддерживала меня и желала только добра. Она золотой человек, я желаю ей крепкого здоровья, чтобы внуки радовали ее", - написала Акбота.
Подписчики также спросили певицу о возрасте и детях.
"Годы так быстро летят, даст Бог, скоро мне будет 26 лет. Благодарна своей судьбе за все счастливые моменты и жизненные экзамены. Еще одно благословение Всевышнего - это мои дети, сын и дочь, которые наполняют мою жизнь смыслом. Безмерно за это благодарю", - отметила она.
Ранее Акбота Сейтмагамбет высказалась об отношениях с экс-супругом и повторном браке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993578-prinyala-kak-rodnuyu-doch-akbota-seytmagambet-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-eks-svekrovyu/