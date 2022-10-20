"Лучший из джигитов": Дастан Оразбеков рассказал, как выстраивает свой график

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Казахстанский певец и актер Дастан Оразбеков рассказал о том, как ему удается все успевать. Участник группы "Орда" отметил, что в его жизни важное место занимает спорт, передает NUR.KZ.

Дастан рассказал, как выстраивает свой график. Для него важно проводить время с семьей и заниматься спортом.

"Меня часто спрашивают о том, как мне удается все успевать. А у меня ощущение, будто еще столько свободного времени. Во-первых, я сам располагаю своим временем и выстраиваю график.

Только не думайте, что я каждый день встаю в 6 утра и весь день бегаю, как на батарейках. Исключением могут быть только гастроли. Во-вторых, в моем распорядке дня присутствует регулярный поход в спортзал.

Для меня спорт - это ежедневный систематический ритуал, кроме воскресенья. Воскресенье - всегда семейный день, который мы проводим вместе с моими близкими.

Что касается выходного, то я предпочитаю устраивать его себе именно в понедельник, если выпадает такая возможность.

Репетиции, гастроли, съемки, спорт, домашние дела - все это мой ритм жизни, к которому я уже давно привык и не представляю своей жизни без него", - признался Дастан.

Фанаты прокомментировали пост певца.

"Чудесно", "Ты особенный, палуан", "Вы разносторонняя личность. Песни, танцы, спорт - все вам подвластно", "Лучший из джигитов", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993505-luchshiy-iz-dzhigitov-dastan-orazbekov-rasskazal-kak-vystraivaet-svoy-grafik/