"Ярко выраженный непростой характер": Анастасия Решетова рассказала о своем сыне от Тимати
Опубликовано:
Анастасия Решетова рассказала о характере своего сына, рожденного от Тимати. Она также озвучила свои планы касательно приезда в Казахстан, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Настя, говоря о маленьком Ратмире, отметила, что мальчик вовсе не избалованный.
"У него просто ярко выраженный непростой характер. Характер мужчины. Если он что-то не хочет, он не будет этого делать. Вот и все. Другое дело, когда речь идет об учебе и других обязательствах. Тут он уже себя так не ведет", - рассказала Решетова.
Ранее Настя признавалась, что ее покорил Казахстан. Подписчики поинтересовались, когда модель снова приедет.
"Должна была в ближайшее время. Но пока точно не могу сказать, когда вырвусь. Там уже дел прилично накопилось", - ответила Решетова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993388-yarko-vyrazhennyy-neprostoy-harakter-anastasiya-reshetova-rasskazala-o-svoem-syne-ot-timati/