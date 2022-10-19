"Ярко выраженный непростой характер": Анастасия Решетова рассказала о своем сыне от Тимати

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассказала о характере своего сына, рожденного от Тимати. Она также озвучила свои планы касательно приезда в Казахстан, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Настя, говоря о маленьком Ратмире, отметила, что мальчик вовсе не избалованный.

"У него просто ярко выраженный непростой характер. Характер мужчины. Если он что-то не хочет, он не будет этого делать. Вот и все. Другое дело, когда речь идет об учебе и других обязательствах. Тут он уже себя так не ведет", - рассказала Решетова.

Сын Тимати и Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Ранее Настя признавалась, что ее покорил Казахстан. Подписчики поинтересовались, когда модель снова приедет.

"Должна была в ближайшее время. Но пока точно не могу сказать, когда вырвусь. Там уже дел прилично накопилось", - ответила Решетова.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993388-yarko-vyrazhennyy-neprostoy-harakter-anastasiya-reshetova-rasskazala-o-svoem-syne-ot-timati/