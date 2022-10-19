Бота Нурсеитова рассказала о романе с парнем другой национальности

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса Бота Нурсеитова рассказала об отношениях с представителем другой национальности, а также высказалась о счастье вне брака, передает NUR.KZ.

Подписчики Боты в Instagram спросили, встречалась ли она с парнем другой национальности.

"Ну и вопросы у вас провокационные. В подростковом возрасте были детские отношения", - заявила блогерша.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Она также дала совет 38-летней подписчице, которая еще ни разу не была замужем.

"Просто получайте удовольствие от жизни. Одним словом, кайфуйте. Вы даже не представляете, сколько перед вами возможностей. Путешествуйте, развивайтесь, учитесь. Да хоть чем можно заниматься. Я бы уехала на ПМЖ куда-нибудь. И ваш возраст не приговор. За границей это топ. И я не думаю, что счастье заключается только в браке. У каждого свое восприятие", - прокомментировала Бота.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993339-bota-nurseitova-rasskazala-o-romane-s-parnem-drugoy-natsionalnosti/