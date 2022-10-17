"Настоящий мужик": Жания Джуринская растрогала Сеть романтичными кадрами с мужем

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская опубликовала кадры, на которых муж дарит ей большой букет цветов, а затем они вместе уезжают. Отношения между супругами умилили их поклонников, передает NUR.KZ.

"Заметила, что в своем мужчине я вообще не вижу минусов, кстати, как и он во мне. Даже мои истерики для него просто "женские капризы" и всего-то. Думаю, это и есть абсолютное принятие себя и своего партнера", - написала Жания в Instagram, опубликовав романтичные кадры.

"Настоящий мужик. Побольше бы таких", "Уххх, какая сладкая парочка. Вечной любви вам", "Классная пара! Чтобы между всегда были такие классные отношения", "Как же на вас приятно смотреть, два таких позитивных человека, прекрасная пара, семья", "Это классно, будьте вместе, несмотря ни на что", - прокомментировали видео подписчики актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993040-nastoyaschiy-muzhik-zhaniya-dzhurinskaya-rastrogala-set-romantichnymi-kadrami-s-muzhem/