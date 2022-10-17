"Дети - моя гордость": Дастан Оразбеков рассказал о сыновьях

Дастан Оразбеков с семьей. Фото: instagram.com/dastanello

Солист группы "Орда" Дастан Оразбеков рассказал о своих детях. Он заявил, что сыновья являются его гордостью. Фанаты пожелали счастья и долгой жизни дружной семье, передает NUR.KZ.

Дастан написал новый пост в Instagram и поделился семейными снимками.

"Дети - моя гордость. Старший сын, Алдияр, восхищает меня своим восприятием на жизнь. В таком юном возрасте у него уже сформировалась своя философия, мировоззрение и отношение к жизни. Порой, когда мы с ним разговариваем, мне кажется, что он становится умнее меня.

Признаюсь, в его возрасте я был полным беспредельщиком: родители всегда переживали, их часто вызывали в школу из-за моего поведения, и это было неприятно.

Алдияр, кстати, музыкальный, ему нравится играть на пианино. Но в будущем он хочет выбрать направление международных отношений - меня это только радует", - отметил Дастан (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певец признался, что с появлением второго ребенка их семья стала еще крепче.

"Младший сын, Демирель - моя радость, маленькая копия меня. Когда я на него смотрю, то сразу же представляю себя.

С его появлением наша семья стала еще крепче, поэтому он наш маяк любви. Демирель всегда знает, как рассмешить свою маму, например, говорит ей: "Красоточка моя, худышка моя".

Уже сейчас видно, что он очень активный и творческий. Правда, мы пока не знаем, что он выберет на своем пути. Но однозначно начнем со спорта - плавания, а дальше будет видно.

Мне всегда казалось, что я буду давать своим детям то воспитание, которое когда-то давали мне. Но мир меняется так быстро, что с каждым разом приходится подстраиваться под новые обстоятельства и, конечно, под индивидуальность каждого ребенка", - заключил заботливый папа.

Подписчики пожелали дружной семье счастья и назвали Дастана примерным отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993034-deti-moya-gordost-dastan-orazbekov-rasskazal-o-synovyah/