Алуа Конарова высказалась об отсутствии у нее детей и упомянула неудавшееся усыновление

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова высказалась об отсутствии у нее детей и упомянула неудачную попытку усыновления. Она также отметила, что воспитала много чужих детей, передает NUR.KZ.

"У каждого из нас своя судьба. На днях мне в сети написали комментарий, цитирую: "Почему вы вечно выкладываете фото с чужими детьми?". Всевышний не дал мне своих деток при всей огромной моей любви к ним. Давно с этим смирилась, но зато воспитала много чужих", - написала Алуа Курманалиевна в своем Instagram.

По словам продюсера, она никогда не рассказывала публично о своей благотворительности.

"А тем более всегда казалось дикостью нанимание видеографа, съемка помощи и выставление в соцсети в последующем. Часто ездила в детский хоспис, дома малюток, детские дома, дома престарелых с помощью. Как могла, конечно, по мере своих возможностей. Иногда важно просто погладить по голове, сказать ласковые слова, оказать внимание, подбодрить, дав надежду.

Никогда не забуду глаза обреченных детей. В них вся вселенская боль. Не забываются глаза стариков, у которых есть родственники, но они все равно одиноки и вынуждены конец жизни проводить в доме престарелых, доживая безрадостные, одинаковые дни, теряя силы и угасая.

Детки-инвалиды все любят ласку. И все они одинаково любят теплые слова. В доме малюток малышня выбегает с вопросами: "А ты когда меня заберешь?". В такие моменты не знаешь, что отвечать. Целуешь всех, ласкаешь, а глазки у них все равно грустные. Совсем еще малыши лежат по несколько человек в одной кровати. Думаешь: кто-то родить не может, а кто-то с легкостью отказывается от своего ребенка", - констатирует Конарова.

Она упомянула также слезы после посещения подобных мест и мысли о несправедливости мира.

"Историю моего неудавшегося усыновления как-нибудь расскажу. Это я все к чему. В наше сложнейшее время, когда люди озлоблены, важно находить в себе силы на добро, человечность, взаимопомощь, теплые слова близким, чужим, это лечит души", - резюмировала продюсер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992963-alua-konarova-vyskazalas-ob-otsutstvii-u-nee-detey-i-upomyanula-neudavsheesya-usynovlenie/