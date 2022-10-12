"Делитесь красотой": Тауекелю Мусилиму и его жене пожелали стать многодетными родителями

Тауекел Мусилим с женой и сыном. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима опубликовала в соцсети теплое семейное видео с мужем и маленьким сыном. Подписчики пожелали молодой семье счастья и много детей, передает NUR.KZ.

Милые семейные кадры Махаббат Туктибаева опубликовала в своей ленте Instagram.

"Мы - одна Вселенная", - подписала Махаббат видео, где запечатлелась со звездным мужем и сыном Айторе.

Первым на публикацию жены отреагировал сам Тауекел. Он поставил под видео смайлики в виде сердечек.

"Пусть жена родит побольше детей на вас похожих, делитесь красотой, не жадничайте", "Красивые такие", "Ваша супруга такая простая, естественная", "Увидела вас во сне, но Махаббат была рядом с вами", - обратились к Тауекелю поклонницы.

Подписчики также пожелали семье счастья, отметив, что маленький Айторе очень похож на папу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992326-delites-krasotoy-tauekelyu-musilimu-i-ego-zhene-pozhelali-stat-mnogodetnymi-roditelyami/