"У нас нет миллионов под подушкой": сестра Ольги Бузовой о покупке квартиры в Аланье

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра эпатажной телеведущей Ольги Бузовой поделилась кадрами с отдыха в Аланье, где недавно купила себе квартиру. Анна призналась, что хочет чаще проводить время на побережье Средиземного моря, передает NUR.KZ.

Анна рассказала, что прекрасно отдохнула в Аланье и набралась сил. Она также поблагодарила подписчиков за то, что разделили с нею радость.

Недавно сестра Ольги Бузовой стала хозяйкой собственной квартиры в курортном городе Турции. Свой уютный уголок она показала пользователям соцсети ранее.

Девушка была рада услышать теплые слова от своих подписчиков.

"Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты. Все произошло настолько быстро, что я сама до сих пор пребываю в некой эйфории и до конца не верю. Бабочки в животе, улыбка не сходит с лица, слезы (счастья).

Тут больше не в факте покупки, а в факте осуществления мечты. Уже хочу апрель, хочу привезти сюда родителей, хочу здесь проводить отпуска, хочу обустроить гнездышко скорее", - написала она в Instagram.

Анна отметила, что влюбилась в Аланью.

"Во мне был небольшой страх - страх поделиться новостью, но он был в разы меньше желания кричать на весь мир! Мы сделали это! Сложно решиться? Да, так как у нас нет миллионов под подушкой, которыми можно легко распорядиться. Страшно? Конечно.

Но, взвесив все "за" и "против", понимая, что помимо мечты у нас будет очень перспективная инвестиция, этот страх уходит", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992161-u-nas-net-millionov-pod-podushkoy-sestra-olgi-buzovoy-o-pokupke-kvartiry-v-alane/