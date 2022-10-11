"Не думайте, что о вас скажут люди": Алуа Конарова дала совет молодым подписчицам

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова дала совет своим подписчицам. Она призвала их "влюбляться безбашенно, кайфовать от жизни и не думать, что скажут люди", передает NUR.KZ.

"Кыздарики, вот что я вам хочу сказать с высоты, так сказать, прожитых лет. Пока молоды, живите полной жизнью, воплощайте свои мечты и самые дерзкие планы в реальность. Не получится - ничего страшного. Перешагнули и воплощайте иные цели. Не ленитесь и ничего не бойтесь.

Пока вы молоды, очень многое под силу, поверьте. Влюбляйтесь безбашенно, со всей полнотой чувств и желаний. Жить нужно только с любимым человеком, понятие "стерпится-слюбится" не работает, поверьте. Не бойтесь ошибаться, это офигенный опыт. Главное - извлекать нужные уроки", - написала Алуа Курманалиевна в своем Instagram.

Она также отметила то, что по ее мнению, важно осуществлять.

"Делать сначала для себя, потом для остальных, не наоборот. Спокойно принимайте то обстоятельство, что друзья и близкие люди будут редеть, как волосы. Это норма жизни. Человек в принципе одинок и это тоже норма. Не шкните по мелочам и надолго не уходите в хандру, многое можете упустить.

Кайфуйте от жизни, не тратьте ее на ненужных вам людей, скучную работу, изжившие или абьюзивные отношения, ибо она очень коротка. Не думайте, что о вас скажут люди. Вообще пофиг. Жизнь ваша и только вам ее проживать. Что скажут Гуля-тате с Марат-ага, неважно, пусть живут своими жизнями", - высказалась продюсер.

По словам Конаровой, "с возрастом многое притупляется, все также что-то хочется, но уже не можется".

"Душа-то не стареет, а вот физика подводит. Живите, дышите, наслаждайтесь и умейте замечать и радоваться мелочам. Банальненько, но актуальненько", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992107-ne-dumayte-chto-o-vas-skazhut-lyudi-alua-konarova-dala-sovet-molodym-podpischitsam/