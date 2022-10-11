Мадлен: Я единственная девушка в стране, которая сплетни о себе превратила в бабки

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева назвала себя "единственной девушкой в стране, которая сплетни о себе превратила в бабки". Инстадива похвасталась, что уже в 23 года купила два объекта недвижимости и автомобиль, передает NUR.KZ.

Такую информацию Мадлен озвучила в своем Instagram.

"Я единственная девушка в стране, которая сплетни о себе превратила в бабки и заработала две дорогие квартиры и машину в 23 года!" - написала блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"Честно? Вы вряд ли когда-то увидите мою открытую личную жизнь, даже когда я буду в браке. Я не хочу открывать занавес, людям остается только гадать, кто он, что он. Я не хочу. Пусть говорят, что я веду распущенный образ жизни, летаю с разными парнями на содержании. Я в это время могу быть уже год в отношениях и даже не подавать виду.

Я просто не хочу, ведь это так лично. Я уверена, что когда я буду скрывать мужа, будут писать, что он старик или женатый. Пусть говорят. Главное - мое счастье, за которое я никогда не буду оправдываться", - высказалась Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992092-madlen-ya-edinstvennaya-devushka-v-strane-kotoraya-spletni-o-sebe-prevratila-v-babki/