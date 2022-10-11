"Он - мужчина": Вика Боня ответила на вопрос о новом возлюбленном

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня ответила на настойчивые расспросы о своем возлюбленном, а также рассказала, во сколько ей обошлось восхождение на гору Манаслу, передает NUR.KZ.

В своих рассказах о восхождении на восьмитысячник Боня упомянула о желании в следующий раз пойти в горы со своим мужчиной.

После этого подписчики забросали Вику в Instagram вопросами о ее новом избраннике.

"Этот вопрос доминирует в опроснике. Думаю, если бы я слетала в космос, все равно больше всего интерес вызывал бы этот вопрос. С - стабильность. Он - мужчина", - рассказала телеведущая.

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Поклонников также заинтересовало, во сколько Вике обошлось ее восхождение на гору Манаслу.

По словам Бони, она заплатила около 50 тысяч долларов.

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991876-on-muzhchina-vika-bonya-otvetila-na-vopros-o-novom-vozlyublennom/