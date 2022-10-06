"Загар альпиниста": Вика Боня показала свое изменившееся лицо после восхождения на гору

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня, которая в последнее время была занята восхождением на восьмитысячник Манаслу, показала, как изменилось ее лицо после попытки покорить гору, передает NUR.KZ.

Пытаясь покорить Манаслу, Боня стала свидетелем схода лавины, который произошел в непосредственной близости от нее. Взойти на пик Вике так и не удалось, так как экспедиция была отменена из-за большой опасности.

"Пока мы были на высоте 6800 метров, наш базовый лагерь накрыла огромная лавина. Казалось бы, быть внизу безопасно, но у природы на все свои планы! Таких ужасов, которые происходили в этом году не наблюдалось еще никогда. Эта гора обычно довольно «спокойная», но только не сейчас!

Большие горы - это не горнолыжный курорт. Это то место, где сила духов ощущается буквально кожей, именно поэтому я благодарила этих спиритов, за то, что позволили прикоснуться к божественной красоте и остаться в живых!" - написала телеведущая в своем Instagram.

После спуска Боня показала, как изменилась ее внешность.

"Загар альпиниста. Это как неудачный контуринг. Ребята, простите меня, если я действительно создала впечатление, что большие горы - это фильм ужасов. Просто обычно никто не показывает так подробно эти стороны. Но я не могла не показать. Это правда! Даже лицо мое - это тоже часть этих сложных условий", - прокомментировала она.

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991430-zagar-alpinista-vika-bonya-pokazala-svoe-izmenivsheesya-litso-posle-voshozhdeniya-na-goru/