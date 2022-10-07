"Старшую я отдала в государственную": Динара Кырыкбаева высказалась о частных школах

Динара Кырыкбаева с дочерью. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица и блогерша Динара Кырыкбаева высказала свое мнение о частных школах. Отвечая на вопросы поклонников, она также затронула тему мечтаний, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Динара пообщалась с подписчиками и призналась, что разучилась мечтать.

"Кстати, вчера только общалась с сестрой. Она меня спросила, какая у тебя мечта? Раньше всегда мечтала, а сейчас как будто разучилась. Думаю, слишком голова забита", - призналась мать троих детей.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Зато певица ответила на вопрос, какой она хочет стать.

"Вот такой", - посмеялась знаменитость, опубликовав свое фото в темном костюме.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Один из подписчиков спросил мнение Динары о частных школах.

"Я не против частных, платных школ. Сама я закончила гимназию №30 имени Д. Снегина и ничего, вроде все хорошо. Тут уже каждый решает по своему желанию и своему карману", - высказалась она.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991645-starshuyu-ya-otdala-v-gosudarstvennuyu-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-chastnyh-shkolah/