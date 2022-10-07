"В 90% женщины прощают": блогерша Карина Сыздыкова высказалась на тему измен

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Казахстанская блогерша Карина Сыздыкова высказалась на тему информирования друзей об изменах их партнеров. По мнению матери двоих детей, в 90% женщины прощают измену мужа и перестают общаться с подругой, рассказавшей об этом, передает NUR.KZ.

В Instagram у блогерши спросили, как бы она поступила, если бы узнала, что ее близкому человеку изменили.

"Если между нами была договоренность о том, что при любых обстоятельствах стоит рассказывать об изменах мужчин, то смело. Но если подруга никогда не просила о "спасении", то я просто нарушу ее личные границы.

Во-первых, есть вероятность, что она догадывается о его изменах, а во-вторых, она (как и любой другой человек) не готова впускать третьих лиц на территорию своих взаимоотношений с мужчиной. В 90 ситуациях из 100 женщины прощают измену и перестают общаться с подругой, рассказавшей об этом инциденте", - заявила Сыздыкова.

Story Карины Сыздыковой. Скрин: instagram.com/karisha.syzdykova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991607-v-90-zhenschiny-proschayut-blogersha-karina-syzdykova-vyskazalas-na-temu-izmen/