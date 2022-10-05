"У меня никогда не было кукол": Айым Сейтметова рассказала о своем детстве, показав видео

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала свои архивные фото, на которых она еще совсем малышка, а также рассказала интересные факты из своего детства, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айым перечислила несколько фактов о себе и предложила подписчикам угадать, какие из них правдивые. После этого актриса сама назвала, что именно действительно относится к ней.

"В детстве у меня в основном была пацанская одежда. У меня никогда не было кукол, да и в целом я не любила девчачьи игрушки. Мы с Айшой плакали, что в будущем нам придется выйти замуж, а это значит, что мы будем спать раздельно. Все детство у меня была короткая стрижка. Папа частенько говорил мне, что я Супермен, а Супермены не плачут!" - рассказала о себе дочь Данагуль Темирсултановой и Азата Сейтметова.

Актриса опубликовала видео, в котором визуализировала диалог взрослой версии себя с собой же в детстве. В нем она рассказала маленькой себе, что ее жизнь и жизнь ее сестры сложилась хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991108-u-menya-nikogda-ne-bylo-kukol-ayym-seytmetova-rasskazala-o-svoem-detstve-pokazav-video/