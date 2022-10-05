"Я сверну горы ради Вас": Абай Асылхан трогательно признался в любви Жанель Макажан

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан трогательно признался в любви своей супруге Жанель Макажан. Он заявил, что свернет горы ради нее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Абай опубликовал забавное и милое видео с участием жены.

"Моя малышка. Я сверну горы ради Вас, мой Саникон! Нам никогда не скучно вместе, не в этом ли счастье?" - написал он.

На кадрах супруга помогает ему припарковать авто.

"Мое счастье", - ответила ему в комментариях Жанель.

Подписчиков пары растрогали теплые отношения между супругами.

"Определенно, это любовь", "Конечно, я желаю вам бесконечной любви!", "Амбассадор счастья, семьи. Люблю вашу семью. Масштабируйтесь", "Будьте счастливы", "Тфай-тфай, что за любовь", "Такие классные", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991104-ya-svernu-gory-radi-vas-abay-asylhan-trogatelno-priznalsya-v-lyubvi-zhanel-makazhan/