"Я сверну горы ради Вас": Абай Асылхан трогательно признался в любви Жанель Макажан
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Казахстанский актер Абай Асылхан трогательно признался в любви своей супруге Жанель Макажан. Он заявил, что свернет горы ради нее, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Абай опубликовал забавное и милое видео с участием жены.
"Моя малышка. Я сверну горы ради Вас, мой Саникон! Нам никогда не скучно вместе, не в этом ли счастье?" - написал он.
На кадрах супруга помогает ему припарковать авто.
"Мое счастье", - ответила ему в комментариях Жанель.
Подписчиков пары растрогали теплые отношения между супругами.
"Определенно, это любовь", "Конечно, я желаю вам бесконечной любви!", "Амбассадор счастья, семьи. Люблю вашу семью. Масштабируйтесь", "Будьте счастливы", "Тфай-тфай, что за любовь", "Такие классные", - прокомментировали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991104-ya-svernu-gory-radi-vas-abay-asylhan-trogatelno-priznalsya-v-lyubvi-zhanel-makazhan/