"Гордимся тобой": спевший с сыном Кайрат Нуртас растрогал Казнет (видео)

Кайрат Нуртас с сыном. Кадр видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас выложил видео, на котором он поет вместе со своим младшим сыном. Семейные кадры растрогали пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Нуртаса появилось видео, на котором он поет вместе со своим младшим сыном Ханом. Артист при этом держит в руках микрофон, а ребенок ему подпевает.

Подписчики музыкального исполнителя умилились кадрам.

"Голос и исполнение у Кайрата потрясающие. Любая песня - хит", "Легенда номер один", "Гордимся тобой", "Хан - копия Кайрата", "Классно поете, любим вас", "Хан стал таким большим парнем", "Бесплатный концерт рядом с отцом", "Сладкий ребенок", "У тебя чудесный голос, храни тебя Бог и будь счастлив с семьей и женой", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990907-gordimsya-toboy-spevshiy-s-synom-kayrat-nurtas-rastrogal-kaznet-video/