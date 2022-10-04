"А что делать, если такая жизнь у нас": Наташа Королева высказалась о мобилизации Тарзана

Наташа Королева и Тарзан. Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева высказалась об участии своего супруга в частичной мобилизации. В интервью "Комсомольской правде" она отметила, что готова к проводам Тарзана.

По словам музыкальной исполнительницы, Сергей Глушко попадает под мобилизацию.

"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", - заявила Королева.

Ответила певица и на вопрос о том, будет ли она провожать мужа.

"Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - высказалась артистка.

По возрасту Сергей Глушко под частичную мобилизацию действительно попасть не может, несмотря на офицерское звание. В данном случае мужчины призываются до 50 лет, а Тарзану уже 52 года. Сам он сейчас далек и от службы, и от шоу-бизнеса – мужчина подался в культуру и с недавних пор стал художником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990904-a-chto-delat-esli-takaya-zhizn-u-nas-natasha-koroleva-vyskazalas-o-mobilizatsii-tarzana/