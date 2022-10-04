"Как вы похожи": Аружан Джазильбекова выложила романтичные фото с возлюбленным

Аружан Джазильбекова с возлюбленным. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова выложила романтичные фото со своим возлюбленным. Подписчики пожелали паре счастья и отметили, что они похожи между собой, передает NUR.KZ.

"За каждым столиком я оставлю тебе место, любимый", - написала Аружан в Instagram, опубликовав кадры, на которых они с мужчиной идут под руку, обнимаются и целуют друг друга.

Аружан нечасто афиширует свою личную жизнь, поэтому снимки очень заинтересовали поклонников.

"Какая пара! Вы похожи, оказывается", "Очень красиво", "Вот он, значит", "Очень красивая пара!Счастья вам!", "Будьте счастливы, Аружан", "Искренне рада за вас, будьте счастливы", "Такая классная пара", "Этот парень разрушил мечты многих парней. Будьте счастливы", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в конце февраля актриса рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990894-kak-vy-pohozhi-aruzhan-dzhazilbekova-vylozhila-romantichnye-foto-s-vozlyublennym/