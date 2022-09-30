37-летняя Асель Садвакасова призналась в наличии бойфренда: Я встретила свое зеркало

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала, что у нее есть возлюбленный, с которым она состоит в романтических отношениях, передает NUR.KZ.

Асель дала интервью Тимуру Балымбетову, которое было опубликовано на его Youtube-канале.

Интервьюер спросил актрису, готова ли она к отношениям. Но оказалось, что она уже состоит в них.

"Я в отношениях. (...) Мне всегда пророчили, что мой мужчина может быть разведен, с детьми. Я помню, вот так сидела и мне говорили: "Ну, он, наверное, будет к этому возрасту уже разведен. Ну, обычно же мужчины рано женятся или еще что-то там. Ну, дети, наверное, будут. Ничего, это же все нормально". Я помню, вот так слушаю и думаю: "Почему меня это не устраивает?". Не потому что я против детей или опыта человека. Просто внутри какое-то сопротивление идет", - вспоминает она.

По словам Асель, ее избранник тоже никогда не был женат и не имеет детей.

"Я встретила свое зеркало. И так действительно, оказывается, бывает", - заявила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990450-37-letnyaya-asel-sadvakasova-priznalas-v-nalichii-boyfrenda-ya-vstretila-svoe-zerkalo/