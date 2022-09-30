Певец Асхат Таргын стал отцом в четвертый раз

Асхат Таргын с супругой. Фото: instagram.com/askhat_targin

Отечественный исполнитель Асхат Таргын стал отцом в четвертый раз. У певца родилась еще одна девочка, об этом счастливый папа сообщил своим подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Асхат Таргын опубликовал первое фото новорожденной малютки у себя в Instagram.

"Приветствую вас, мои инстадрузья. По велению Аллаха, у меня родилась дочь. Пусть такая же радость будет и в ваших домах", - написал он.

Подписчики поспешили поздравить многодетного отца с рождением дочери.

"Асеке, поздравляю!", "Долгой жизни малышке!", "Как здорово!", "Пусть будет счастливой девочкой", "Пусть растет на радость вам, ее маме желаю поскорее окрепнуть. Пусть у вас будет еще много дочерей и сыновей", - написали они.

Отметим, что это третий ребенок, родившийся у певца в браке с Алией Кудайбергеновой, на которой он женился в 2017 году. От первого брака у Асхата тоже есть дочь. Таким образом, у артиста теперь три дочери и сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990437-pevets-ashat-targyn-stal-ottsom-v-chetvertyy-raz/