"Жизнь на этом не заканчивается": Акбота Сейтмагамбет дала совет разведенным женщинам

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет дала совет разведенным женщинам. Она заявила, что каждая из представительниц прекрасного пола имеет право на счастье. Актриса считает, что развод - это не конец, а начало новой жизни, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Акботу, можно ли выйти замуж во второй раз, если есть ребенок.

"Если женщина разведена и у нее есть ребенок, неужели она не имеет право на счастье?! Жизнь на этом не заканчивается и шансы стать счастливой есть всегда.

Хочу сказать, постарайтесь жить еще красивее, чем прежде, сделайте правильный выбор и станьте любимой. Если вам встретится мужчина, который будет вас ценить, то он станет вашей защитой и поддержит вас, заполнит пробелы неудачного прошлого.

Тот, для кого вы будете ценны, примет вас, даже если у вас будет пятеро детей. Поэтому не стоит переживать, лучше измените взгляды на жизнь.

Каждый человек заслуживает хорошей жизни. Главное, чтобы прошлое стало для вас уроком, развивайтесь, растите, не стойте на месте. Воспринимайте развод не как конец жизни, а как начало новой жизни с новыми возможностями", - посоветовала Акбота.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, в 2020 году экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет развелась с шоуменом Дауреном Айдаркуловым, от которого родила двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990275-zhizn-na-etom-ne-zakanchivaetsya-akbota-seytmagambet-dala-sovet-razvedennym-zhenschinam/